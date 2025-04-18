Manchester United: 5 - Lyon: 4 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United sahasında Lyon'u ağırladı. Mücadelenin 90 dakikası 2-2 eşitlikle sona ererken, uzatmalar sonucu ev sahibi ekip 5-4 maçı kazandı.

Kırmızı Şeytanlar 10. dakikada Manuel Ugarte ve 45+1'de Diogo Dalot'la skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

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Konuk takım 71'de Corentin Tolisso ve 78. dakikada ise Nicolas Tagliafico ile geri döndü ve maçın ilk 90 dakikası 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

UZATMA DAKİKALARI NEFES KESTİ Fransız ekibi 105. dakikada Rayan Cherki ve 110. dakikada Alexandre Lacazette (p) ile 2 gol buldu ve skoru 4-2'ye getirdi. MAN. UNITED'DAN 7 DAKİKADA 3 GOL Ev sahibi ekip 114'te Bruno Fernandes'le (p) farkı 1'e indirdi. 120. dakikada Kobbie Mainoo ve 120+1'de ise Harry Maguire sahneye çıktı ve Man. United müthiş bir geri dönüşe imza atarak yarı finale yükseldi. M. United'ın yarı finaldeki rakibi ise Rangers'ı eleyen Athletic Bilbao oldu. Bilbao 2 golle yarı finalde! Haberi Görüntüle Tottenham tek golle yarı finalde! Haberi Görüntüle