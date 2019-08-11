Premier Lig'de ilk haftanın en çok merak edilen maçı Manchester United ile Chelsea arasında oynandı. Mücadeleye Chelsea üstün başlarken 18. dakika Rashford penaltıdan attığı golle Manchester ekibini öne geçirdi. Golün ardından üstünlüğü ele alan ManU, ilk yarıyı bu skorla bitirdi.

2. yarıda ise Kırmızı Şeytanlar şov yaptı. 65'te Martial ile fark 2'ye çıktı. Santrayla başlayan pozisyonda 67'de Rashford şok etkisi yaratan golü kaydetti. Mücadelede son sözü Daniel James, 81. dakikada söyledi: 4-0.

Manchester United, sezona müthiş bir başlangıç yaparken Frank Lampard yönetimindeki Chelsea ilk maçında şoke oldu.