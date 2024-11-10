Manchester United: 3 - Leicester City: 0 | MAÇ SONUCU
İngitere Premier Ligi'nin 11. haftasında Manchester United, evinde Leicester City'i 3-0 mağlup etti. Bruno Fernandes, Victor Kristansen (kk) ve Alejandro Garnacho'nun golleriyle kazanan Manchester United, puanını 15'e yükseltti. Leicester City ise haftayı 12 puanla tamamladı.
İngitere Premier Ligi'nin 11. haftasında Manchester United ile Leicester City karşı karşıya geldi. Old Trafford'ta oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Manchester United kazandı.
Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Bruno Fernandes, 38. dakikada Victor Kristiansen kendi kalesine ve 82. dakikada Alejandro Garnacho attı.
Erik ten Hag sonrası çıktığı 4. resmi maçta 3 galibiyet alan ve yenilmeyen Manchester United, puanını 15'e çıkardı. 3 maçtır kazanamayan Leicester City ise 10 puanda kaldı.
Manchester United, gelecek hafta Ipswich Town deplasmanına gidecek. Leicester ise sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.