İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki rakiplerinden Manchester United, sahasında Chelsea ile 0-0 berabere kaldı.

Chelsea puanını 9'a, bir maç eksiği bulunan Manchester United ise 7'ye yükseltti.

LIVERPOOL EVİNDE KAZANDI

Son şampiyon Liverpool ise 5 maç sonunda küme düşme hattında yer alan Sheffield United'ı ağırladı.

Sheffield United, Berge'nin 13. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti ancak Liverpool, Firmino'nun 41 ve Jota'nın 64. dakikadaki golleriyle maçı 2-1 kazandı.

Liverpool puanını 13'e çıkardı, Sheffield United ise 1 puanda kaldı.