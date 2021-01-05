Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kısa bir süre önce hastalanan eski yıldız İngiliz futbolcunun vefat ettiği belirtilerek, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilendi.

Döneminin en büyük yıldızları arasında gösterilen orta saha oyuncusu Bell, 1966 ile 1979 yılları arasında giydiği Manchester City formasıyla 492 karşılaşmada 152 gole imza atmıştı.

İngiltere Milli Takımı'nda 48 maçta görev alan Colin Bell'in ismi, 2004 yılında Etihad Stadı'ndaki tribünlerden bazılarına verilmişti.