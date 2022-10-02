Manchester City, ilk yarıyı 8 ve 44'te Foden ile 34 ve 37'de Haaland'ın golleriyle 4-0 önde kapattı.

84 ve 90'da Martial ile iki gol bulan Kırmızı Şeytanlar, tarihi farktan kurtuldu: 6-3.

Bu sonucun ardından City puanını 20'ye yükseltip 2. sıraya tırmanırken, M. United ise 12 puanda kaldı.