Premier Lig'de sezonun en önemli maçında Manchester City, Liverpool'u 2-1 mağlup etti ve rakibine bu sezonki ilk yenilgisini tattırıp puan farkını 3'e düşürdü.

Karşılaşmanın ilk net fırsatını 18'de Liverpool yakaladı. Salah'ın pasıyla Ederson'la karşı karşıya kalan Mane'nin vuruşu direkten döndü. Stones'un topu uzaklaştırmaya çalışırken yaptığı vuruş Ederson'dan sekti ve kaleye yöneldi. Stones seken topu çizgiden çıkardı. 40'ta ise ev sahibinin golü geldi. Kun Agüero solda dar açıdan yaptığı vuruşta topu tavana asıp Manchester City'yi öne geçirdi: 1-0.

İKİNCİ YARIDA NEFESLER KESİLDİ

63'te Firmino, City savunmasının hatasında topla buluşup sağdan vurdu ama kaleci Ederson golü önledi. 1 dakika sonra ise yine Firmino, Robertson'ın indirdiği topta arka direkte bomboş durumda kafayı vurarak eşitliği sağladı: 1-1. 72'de solda topqla buluşan Sane, düzgün bir vuruşla topu uzak köşeye gönderdi ve City'yi yeniden üstünlüğe taşıdı: 2-1. 83'te Salah soldan vurdu, kaleci Ederson'un müdahalesi ile top dışarı gitti. Kalan dakikalarda karşılıklı ataklar sonuç vermedi ve Manchester City rakibini 2-1 mağlup etti.

1.1 SANTİMLE GOL İPTAL!

Dev maçta Liverpool'un 18. dakikada yakaladığı tehlikede City savunmasının topu 1.1 cm, yani sadece 11 milimetre farkla çizgiden çıkardığı belirlendi.