Premier Lig'in ikinci haftasında son şampiyon Manchester City, Tottenham'ı konuk etti. Nefes kesen mücadeleye hızlı başlayan Pep Guardiola'nın öğrencileri, 20. dakikada Raheem Sterling'in golüyle 1-0 öne geçti. 23. dakikada Erik Lamela, durumu 1-1 yaptı.

35. dakikada Sergio Agüero, Manchester City'i tekrar öne geçirdi, ilk yarı bu skorla sona erdi: 2-1. 56. dakikada Lucas Moura, Tottenham'ın ikinci golünü kaydetti.

AGUERO-JESUS GERGİNLİĞİ

66. dakikada kenara çekilen Sergio Agüero, yerine oyuna dahil olan Gabriel Jesus ile kısa süreli bir gerginlik yaşadı. Son bölümleri nefes kesen maçında 90+2. dakikasında Manchester City, Gabriel Jesus'la 3-2 öne geçti fakat VAR incelemesi sonucu gol iptal edildi. 2-2 biten mücadelenin ardından her iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.