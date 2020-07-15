İngiltere Premier Lig'de Manchester City, konuk ettiği Bournemouth'u 2-1 mağlup etti.

Manchester ekibi, ligin 36. hafta maçında Etihad Stadı'nda Bournemouth'u konuk etti.

Müsabakayı baştan sona üstün götüren ev sahibi ekip, 6. dakikada David Silva, 39. dakikada Gabriel Jesus'un golleriyle rakibini 2-1 yendi. Bournemouth'un tek golünü, 88. dakikada David Brooks attı.

Ligi ikinci sırada tamamlamayı önceden garantileyen Manchester City puanını 75'e çıkarırken, Bournemouth ise 31 puanda kalarak ligde kalma umudunu azalttı.

TOTTENHAM DEPLASMANDA KAZANDI

Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Tottenham ise deplasmanda Newcastle United ile karşılaştı.

Tottenham, 27. dakikada Heung-Min Son, 60. ve 90. dakikalarda Harry Kane'in ağları sarsmasıyla müsabakadan 3-1 galip ayrıldı. Ev sahibi Newcastle United'ın tek golünü, 56. dakikada Matt Ritchie kaydetti.

Puanını 55'e çıkaran Tottenham, maç fazlasıyla 7. sıraya yerleşti. Newcastle United ise 43 puanda kaldı.