Manchester City: 4 - Ipswich Town: 1 | MAÇ SONUCU

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İngiltere Premier Ligi'nin 2. haftasında Manchester City ile Ipswich Town karşı karşıya geldi. Etihad'da oynanan müsabakayı kazanan 4-1'lik skorla Manchester City oldu.

Manchester City'e farklı galibiyeti getiren golleri 12( P), 16 ve 88. dakikalarda Erling Haaland, 14. dakikada da Kevin De Bruyne attı. Ipswich Town'un tek golünü ise 7. dakikada Samuel Szmodics kaydetti.

Manchestester City'de Hırvat orta saha oyuncusu Mateo Kovavic, 50. dakikada sakatlandı ve oyundan çıkarak yerini John Stones'a bıraktı. Mavi Beyazlılara geri dönen İlkay Gündoğan, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. 33 yaşındaki yıldız futbolcu, maçın 71. dakikasında Jeremy Doku'nun yerine oyuna dahil oldu. Manchester City, bu galibiyetle sezona 2'de 2 ile başladı ve puanını 6 yaptı. İlk haftaki Liverpool mağlubiyetinin ardından Manchester City'ye de kaybeden ligin yeni ekibi Ipswich Town, iki haftayı puansız kapattı. Manchester City, ligin gelecek haftasında West Ham United deplamanına gidecek. Ipswich Town sahasında Fulham'ı konuk edecek.