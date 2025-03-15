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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester City: 2 - Brighton & Hove Albion: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Manchester City: 2 - Brighton & Hove Albion: 2 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 29. haftasında Manchester City, evinde Brighton & Hove Albion'la 2-2 berabere kaldı. Erling Haaland (p) ve Omar Marmoush'un golleriyle iki kez öne geçse de Pervis Estupinan ile Abdukodir Khusanov'un (kk) kaydettiği gollere engel olamayan Manchester City, haftayı 48 puanla tamamladı. Brighton & Hove Albion ise puanını 47'ye yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 20:48 Güncelleme: 15.03.2025 - 20:48
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        M. City, iki kez öne geçse de kazanamadı!
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        İngiltere Premier Ligi'nin 29. haftasında Manchester City, evinde Brighton & Hove Albion'u konuk etti. Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti.

        Manchester City, 11. dakikada Erling Haaland'ın penaltıdan attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Brighton & Hove Albion, 21. dakikada Pervis Estupinan'ın frikikten attığı gol sonrası durumu 1-1 yaptı.

        Ev sahibi Manchester City, 39. dakikada Omar Marmoush ile 2-1 öne geçti ve soyunma odasına önde gitti. Brighton, 48. dakikada Abdukodir Khusanov'un ters vuruşu sonrası durumu 2-2'ye getirdi. Mücadelede ikinci yarı uzun bir süre olmasına rağmen başka gol olmadı.

        ERLING HAALAND TARİHE GEÇTİ

        Erling Haaland, Premier Lig'den 100'den az maçta forma giyip 100 gole katkı sağlayan ilk futbolcu oldu.

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        PEP GUARDIOLA DÖNEMİNDE İLK!

        Manchester City, 2024/25 sezonunda ligde yediği gol sayısını 40'a çıkararak, Pep Guardiola'nın Premier Lig kariyerindeki en yüksek rakama ulaştı.

        Brighton & Hove Albion'da sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu maç kadrosunda yer almadı.

        Ligde son dört haftada sadece bir kez kazanabilen Manchester City, puanını 48 yaptı. Son dört lig maçını kazanan ama Manchester City deplasmanında takılan Brighton & Hove Albion puanını 47'ye yükseltti.

        Milli aranın ardından Manchester City, Leicester City'yi ağırlayacak. Brighton & Hove Albion, Aston Villa'yı konuk edecek.

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