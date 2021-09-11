DHA

Manavgat'ın Altınkaya Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yerleşim yerine uzak bir bölgede çıkan yangına müdahale için bölgeye 1 uçak ve 8 helikopter ile 1 dozer, 40 arazöz ve 160 personel sevk edildi. Kara ekipleri, sarp olan bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. Uçak ve helikopterlerle müdahale, havanın kararmasıyla birlikte sonlandırıldı. Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ise gece boyunca alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 4 hektar alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Manavgat'ta 28 Temmuz'da 4 ayrı noktada çıkan orman yangını 10 günde söndürülmüş, Türkiye'nin en büyük yangını olarak kayda geçen yangında 75 bin hektar orman ve tarım arazisi zarar görürken 8 kişi yaşamını yitirmiş, 2 binin üzerinde ev ve iş yeri de yanarak kullanılmaz hale gelmişti.