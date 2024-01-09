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        Haberler Gündem Güncel Mardin'deki manastırda feci kaza! Rahibe merdivenden düşerek hayatını kaybetti

        Mardin'de manastırın merdiveninden düşen rahibe, öldü

        Mardin'de Mor Gabriel Manastırı'nda kahreden bir kaza meydana geldi. Olayda 80 yaşındaki Rahibe Hazme Can, merdivenden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Can, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 11:45 Güncelleme: 09.01.2024 - 11:49
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        Manastırda feci kaza! Rahibe hayatını kaybetti
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        Mardin'in Midyat ilçesindeki Mor Gabriel Manastırı´nda Rahibe Hazme Can (80), merdivenden düşerek, hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, Midyat ilçesi kırsal Güngören Mahallesi´ndeki Mor Gabriel Manastırı´nda dün gece saatlerinde meydana geldi. Rahibe Hazme Can, iddiaya göre görevli olduğu manastırda dengesini kaybedip merdivenden düştü.

        Başını çarpan Can, ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Can, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi.

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        Hazme Can, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hazme Can´ın cenazesi, otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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