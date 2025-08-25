Mame Diouf Keçiörengücü'nde kaldı!
Trendyol 1. Lig ekibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, geçen sezon kadrosunda yer alan ancak sözleşmesi 1 Temmuz'da sona eren 37 yaşındaki Senegalli santrfor Mame Diouf'u yeniden renklerine bağladı.
Giriş: 25.08.2025 - 23:38 Güncelleme: 25.08.2025 - 23:38
Kulübün açıklamasında "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, santrfor Mame Diouf ile yeniden anlaşma sağladı. Mame'ye kulübümüze tekrar hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
Mame Diouf, daha önce Molde, Manchester United, Blackburn, Hannover 96, Stoke City, Hatayspor, Konyaspor ve Göztepe kulüplerinde oynadı.
