Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi için sandıklara gidecek. Seçim öncesi liderlerin mitingleri devam ediyor. Millet İttifakı liderleri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımlarıyla 6 Mayıs'ta gerçekleştireceği büyük İstanbul mitingi Maltepe'de yapılacak. Peki, Maltepe miting alanına nasıl gidilir? Maltepe miting alanı nerede? İşte Maltepe miting alanına toplu taşıma ile ulaşım güzergahları...