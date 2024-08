Maltepe'de vatandaşların 'müzik' isyanı! Evlerinde uyuyamıyorlar

Mahalle sakinlerinden Begüm Urgancı, "Hafta içi çarşambadan başlayarak pazar akşamı saat iki buçuğa kadar her akşam, bu saatlerde başlıyor saat 9 gibi filan başlıyor, saat iki buçuğa kadar yüksek derecede bir müzik sesi var, konserler filan oluyor burada, her türlü müzik çalıyorlar, bazı sanatçılar çıkıyor ama hiçbir şekilde desibel sınırını göz ardı ediyorlar, hiçbir şekilde dinlemiyorlar. Bütün mahalle inliyor, yaz bir de sıcak üstüne üstlük, biz cam açık yatıyoruz, sürekli bu müzik sesiyle uyumak zorunda kalıyoruz. Her gün polisi arıyoruz, polis her zaman geliyor, kontrol ediyor, ön tarafa gidiyor sahile, sonra geri gidiyor, polis geldiği zaman sesi kısıyorlar, ondan sonra polis gittikten sonra aynı ses devam ediyor" dedi.