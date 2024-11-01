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        Haberler Gündem 3. Sayfa Maltepe'de otomobil araca ve yolcu durağına çarptı: 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Maltepe'de otomobil araca ve yolcu durağına çarptı: 4 yaralı

        İstanbul Maltepe'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce önündeki araca ardından yolcu durağına çarparak devrildi. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 04:57 Güncelleme: 01.11.2024 - 06:25
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        Araca ve yolcu durağına çarpan otomobil devrildi: 4 yaralı
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        Maltepe'de otomobilin önündeki araca ve yolcu durağına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        D-100 karayolu Aydınevler mevkisindeki yan yolda Ahmet Serhat Şahin idaresindeki otomobil, önünde seyreden İsmail Ünal'ın kullandığı otomobile ve ardından yolcu durağına çarptı. AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle savrulan araç devrildi. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Lara Ceren Turmuş ile durakta bekleyen Ezgi Kamalı yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kazada yolcu durağı kullanılamaz hale geldi, ulaşıma kapatılan yol araçların kaldırılmasının ve temizlik çalışmasının ardından açıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #maltepe
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