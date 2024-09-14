Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Maltepe'de asayiş uygulaması yapıldı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Maltepe'de asayiş uygulaması yapıldı

        İstanbul'un Maltepe ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 01:31 Güncelleme: 14.09.2024 - 01:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maltepe'de asayiş uygulaması yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ile Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 5 mahallede gün boyunca asayiş denetimlerinde bulundu.

        Suçun önlenmesi, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, hak ve hürriyetlerin korunması ile yasak olan her türlü silah, uyuşturucu, patlayıcı maddenin tespit edilmesini ve aranan şahısların yakalanmasını amaçlayan uygulama kapsamında 140 personel görevlendirildi.

        Aydınevler, Fındıklı, Gülsuyu, Gülensu, ve Zümrütevler mahallelerinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 175 umuma açık yer ve 35 park denetlendi, 2 bin 517 araç ile 1211 motosiklet kontrol edildi, 11 bin 196 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı.

        REKLAM

        Uygulamalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 40 uyuşturucu hap ile yaklaşık 50 gram uyuşturucu ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli, 28 yoklama kaçağı, 1 firari hükümlü ve vize ihlali yapan 1 kişi yakalandı, 3 hacizli yakalamalı araç tespit edildi.

        Gece saatlerinde de devam edecek olan denetimler kapsamında 18 kişiye de çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle 17 bin 586 lira idari para cezası verildi.

        Asayiş uygulamalarının düzenli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        #maltepe
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bazı bakan yardımcılıklarına atamalar Resmi Gazete'de
        Bazı bakan yardımcılıklarına atamalar Resmi Gazete'de
        Narin'in amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Narin'in amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        İki grup arasında husumet: 10 gözaltı
        İki grup arasında husumet: 10 gözaltı
        Justin Timberlake suçunu kabul etti
        Justin Timberlake suçunu kabul etti
        Salim Güran ve işçisinin konuşması çözümlendi
        Salim Güran ve işçisinin konuşması çözümlendi
        Beşiktaş taraftarı için deplasmanda yok!
        Beşiktaş taraftarı için deplasmanda yok!
        Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç tutuklandı
        Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç tutuklandı
        Ukrayna uzun menzilli silahları kullanmak istiyor
        Ukrayna uzun menzilli silahları kullanmak istiyor
        Beşiktaş'ta sözleşme fesih kararı!
        Beşiktaş'ta sözleşme fesih kararı!
        Amca Salim, işçisini arayıp "Ramazan kız öldü mü" dedi mi?
        Amca Salim, işçisini arayıp "Ramazan kız öldü mü" dedi mi?
        "Avrupa kupalarını hedefliyoruz"
        "Avrupa kupalarını hedefliyoruz"
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Habertürk Anasayfa