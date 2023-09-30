Maltepe'de 247 dairenin bulunduğu bir sitedeki binalara 'Depreme dayanıksız' raporu verilmesi sonrası site sakinlerine verilen 120 günlük süre doldu. Ekipler verilen ek sürenin bitmesi ile 247 dairenin bulunduğu sitenin elektriğini kesti. Elektriğe bağlı su sistemi ve asansörler de kullanıma kapandı. Yaşlı ve hasta site sakinleri duruma tepki gösterdi.

Maltepe'de bulunan 247 dairelik Yeşil Belde sitesindeki binalardan karot örnekleri alındı ve sitenin depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Site sakinlerine verilen 120 günlük süre doldu.

Geçtiğimiz günlerde elektrik, su ve doğalgazı kesmek için gelen ekipler site sakinleri ile tartışma yaşamış sitenin boşaltılması için 15 gün ek süre verilmişti. Ek sürenin bitmesi ile birlikte ekipleri sitede yaşamaya devam eden aileleri bilgisi olmadan sitenin elektriğini kesti.

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Elektriğe bağlı su sistemi ve asansörler de kullanıma kapandı. Asansörlerin çalışmaması nedeniyle yaşlı ve hastalar aşağıya inemeyerek karanlıkta kaldı. Site sakinleri yaşanan duruma isyan etti.