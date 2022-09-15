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Maltepe 2. Zırhlı Tugay'daki 33 sanığa 30'ar yıl istendi!

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli, aralarında rütbeli askerlerinde bulunduğu 28'i tutuklu 138 askerin 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, 33 sanık hakkında 30'ar yıla, 5 sanık hakkında ise 15'er yıla kadar hapis istendi

15.09.2022 - 11:25 | Güncelleme: ABONE OL
Maltepe 2. Zırhlı Tugay'daki 33 sanığa 30'ar yıl istendi! - Güncel haberler
Maltepe 2. Zırhlı Tugay'daki 33 sanığa 30'ar yıl istendi!
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DHA

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, Marmara Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki mahkeme salonunda yapılan duruşmaya 5 tutuklu sanık getirildi. Tutuksuz bulunan bazı sanıklar ve avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

33 SANIK HAKKINDA 30 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

DHA'da yer alan habere göre duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, darbe gecesinde Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli askerlerden 9'unun, komutanlık önündeki Balıkesir Caddesi yan yolu zırhlı araçlarla kapatarak araçların geçişinin engellendiği ve darbecilerin ulaşımının hızlandırıldığı vurgulandı.

Mütalaada darbe gecesi yaşanan 8 olaydan bahsedildi. Savcı mütalaasında 33 sanık hakkında 'Anayasayı ihlale yardım' suçundan 22'şer yıl 6'şar aydan 30'ar yıla kadar hapis cezası talep etti. Mütalaada, 5 sanık hakkında ise 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7'şer yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istedi.

SAVCI 71 SANIK HAKKINDA BERAAT İSTEDİ

Mütalaada, 20 sanık hakkında 'Yerine getirilmesi görev gereği zorunlu bir emrin uygulanması' maddesi gereğince, ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep etti. Savcı, 71 sanık hakkında ise üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair yeterli delil ve örgüt içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair belge bulunmaması nedeniyle beraatlerini talep etti.

TUTUKLU SANIKLAR TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU

Tutuklu sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapmak için sanıklar ve avukatları mahkeme heyetinden süre talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederek, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, sanıkların mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre taleplerini kabul ederek duruşmayı erteledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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