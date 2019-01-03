Avrupa Birliği üyesi Malta’da her yıl belli sayıda yabancı yatırımcıya vatandaşlık verilmesini sağlayan ve tam ismi Citizenship by Investment (Yatırım ile Vatandaşlık) olan programa girenlerin isimleri Resmi Gazetesi’nde yayımlandı. O ünlülerin arasında Türkiye'den de dikkat çeken isimler yer alıyor. İşte isimler ve liste:

Malta vatandaşlığı alan ünlü isimler

Çiğdem Sabancı Bilen

Suzan Sabancı Dinçer

Ceyda Sabancı Dinçer

Haluk Akay

Faruk Bilen

Gözdem Bilen

Gizem Bilen

Can Köseoğlu

Kazım Köseoğlu

Zeynep Köseoğlu

Irmak Köseoğlu

Gönenç Gürkaynak

Serra Ayşe Başoğlu Gürkaynak

Hulusi Kurukahveci

Neslihan Akyürek Kurukahveci

Hulusi Doruk Kurukahveci

Nezih Barut

Nesrin Esirtgen

İbrahim Barut

Mehmet Fatih Karamancı

Mehmet Reha Demirdağ

Özer Hıncal

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