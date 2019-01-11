Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, 31 Mart yerel seçimlerinde yapılacak yerel seçimler öncesi siyasi parti liderlerine mektup yazarak seçim beyannamelerinde ombudsmanlığa daha fazla yer ayırmalarını istedi.

Kamu Denetçiliği Kurumundan (KDK) yapılan açıklamaya göre, Malkoç imzasıyla gönderilen mektuplarda, ombudsmanlığın hakkaniyet, iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi ve halka karşı sorumluluk anlayışı temelinde kurulduğu ifade edildi.

KDK'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) bağlı bir denetim mekanizması olarak altı yıldır faaliyetlerini sürdürdüğü, halkın ücretsiz avukatlığını yaptığı ve aldığı kararlar ile idarelere yol gösterdiği belirtilen mektupta, kurumun bugüne kadar vatandaştan gelen idarelere yönelik 59 bin 567 şikayete çözüm bulduğu belirtildi.

Siyasi parti liderlerine gönderilen mektupta, KDK raporlarının TBMM'de görüşülmesi sırasında, siyasi partilerin, kuruma yönelik destekleri ve kurumdan beklentilerinin de ombudsmanlığın heyecanı ve cesaretini artırdığı vurgulandı.

AK PARTİ'YE "DAHA GENİŞ YER AYIRIN" ÖNERİSİ

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektupta, AK Parti'nin önceki seçim beyannamelerinde, "Vatandaşlarımızın idare karşısında uğradıkları haksızlıkları gidermek ve şikayetlerini mahkemeye gitmeden sonuçlandırmak amacıyla Kamu Denetçiliği Kurumunu kurduk." ifadelerine yer verildiğini anımsattı.

Malkoç, AK Parti'nin 31 Mart yerel yönetim seçimleri beyannamesinde de KDK'ye geniş yer ayırmasının ve seçim sonrası kurumun tavsiye kararlarına uyulacağını beyan etmesinin, daha iyi bir yerel yönetim açısından çok önemli bir adım olacağı kanaatinde olduklarını aktardı.

"ETKİN BİR KDK, İDAREYİ ŞEFFAF HALE GETİRİR"

Malkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderdiği mektupta ise CHP'nin önceki seçim beyannamelerinde, "Kamu Denetçiliği Kurumu'nu tam olarak özerkleştirerek yaptırım yetkisini artıracağız. Kurumun idari konulardaki denetim yetkisini güçlendirerek kurumu yurttaşlar adına denetim yapan bir organ haline getireceğiz." şeklinde ifadelere yer verildiğini hatırlattı.

Malkoç, mektubunda vatandaşların seçilen yönetimleri etkilemesi, yönlendirmesi ve denetleyebilmesinin, şeffaflık, hesap verebilirlik ve demokratik katılım açısından Anayasal bir kurum olan KDK sayesinde daha etkin olacağına inandıklarını belirtti.

Malkoç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye gönderdiği mektupta, şunları kaydetti:

"Partinizin önceki seçim beyannamelerinde, 'Kamu Denetçiliği sisteminin amacına uygun olarak idare ile vatandaşlar arasındaki uyuşmazlıklarda vatandaşın problemlerine çare olacak şekilde işlev görmesi için idari ve yasal düzenlemeler yapılacaktır.' ifadelerine yer verilmiştir."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e gönderdiği mektupta da "Partinizin önceki seçim beyannamesinde, 'Vatandaşların ve işletmelerin kamu ile olan iş ve işlemlerinde etkinlik, şeffaflık ve sadelik sağlayacağız. Bu amaçla Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun yasal çerçevesini yeniden düzenleyeceğiz' ifadelerine yer verdiği görülmektedir." hatırlatmasında bulundu.

Seçime katılacak 13 partinin tamamına gönderilen mektuplarla partilerin seçim öncesi stratejilerinde idarenin iyi yönetim ilkelerine göre denetlemesini yapan KDK'nin daha fazla yer alması hedeflendi.