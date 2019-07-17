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Maliye Bölümü taban puanları ve başarı sıralaması 2019

YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra binlerce öğrenci üniversitelerdeki en iyi bölümlerin taban puanlarını merak ediyor. Biz de sizler için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Maliye Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırdık. İşte Maliye Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları...

17.07.2019 - 19:07 | Güncelleme: Gündem
Maliye Bölümü taban puanları ve başarı sıralaması 2019

ÖSYM'nin gece geç saatlerde açıkladığı YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, üniversitedeki bölümleri araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçmede ışık tutması için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Maliye Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Maliye Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...

MALİYE BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2019

Aşağıdaki tabloda Maliye Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Maliye Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların eşit ağırlık puan türünden tercih yapmaları gerekir.

MALİYE BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI
ÜNİVERSİTETÜRFAKÜLTEBÖLÜMBURS/DİLPUAN TÜR.SIRATABAN PUAN
ANKARA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Siyasal Bilgiler Fak.Maliye    EA81574343,7456
HACETTEPE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EA120708324,04749
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EA181516301,85043
MARMARA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İktisat Fak.Maliye    EA185826300,54044
ATILIM ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İşletme Fak.Maliye Burslu    EA195938297,62163
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Siyasal Bilgiler Fak.Maliye İNG.    EA199007296,76486
İSTANBUL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İktisat Fak.Maliye    EA212322293,17427
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EA237011286,97696
ANADOLU ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EA255344282,73365
İSTANBUL GEDİK ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.Maliye Burslu    EA273896278,71669
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EA292361274,96381
AKDENİZ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EA293033274,82907
BURSA ULUDAĞ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EA319247269,83667
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EA343704265,53213
ÇUKUROVA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EA355145263,61541
SAKARYA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Siyasal Bilgiler Fak.Maliye    EA372064260,91544
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye İÖ    EA384456259,02679
KIRIKKALE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EA387733258,54055
ERCİYES ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EA395966257,31229
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye EA440463251,09428
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye İÖ    EA441080251,00999
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EA445075250,47229
MERSİN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EA457533248,87315
AKDENİZ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye İÖ    EA458341248,77432
PAMUKKALE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EA463316248,14189
ATILIM ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İşletme Fak.Maliye %75 İnd.    EA467091247,67908
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Aydın İktisat Fak.Maliye    EA474722246,74552
BURSA ULUDAĞ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye İÖ    EA498977243,83283
BALIKESİR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EA515189241,96234
TRAKYA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EA517718241,67719
SELÇUK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Akşehir İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EA577023235,40271
ÇUKUROVA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye İÖ    EA587928234,29653
İNÖNÜ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EA601489232,93645
ERCİYES ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye İÖ    EA615973231,48899
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EA624261230,64003
SAKARYA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Siyasal Bilgiler Fak.Maliye İÖ    EA643369228,6453
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EA650585227,84834
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Biga İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EA655585227,28273
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EA658367226,9519
KIRIKKALE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye İÖ    EA664922226,15993
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EA696046221,46656
AVRASYA ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye Burslu    EA696862221,30252
AFYON KOCATEPE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EA709964217,87934
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EA714082216,17168
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EA728248206,33001
ANADOLU ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye KKTC Uyruklu    EA------
HAKKARİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EA------
İSTANBUL GEDİK ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.Maliye Ücretli    EA------
AVRASYA ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye %50 İnd.    EA------
AFYON KOCATEPE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye İÖ    EADolmadıDolmadı
AKSARAY ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EADolmadıDolmadı
AKSARAY ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye İÖ    EADolmadıDolmadı
ATILIM ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İşletme Fak.Maliye %50 İnd.    EADolmadıDolmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Nazilli İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EADolmadıDolmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Nazilli İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye İÖ    EADolmadıDolmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Aydın İktisat Fak.Maliye İÖ    EADolmadıDolmadı
BALIKESİR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye İÖ    EADolmadıDolmadı
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye İÖ    EADolmadıDolmadı
BAYBURT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EADolmadıDolmadı
BAYBURT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye İÖ    EADolmadıDolmadı
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EADolmadıDolmadı
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye İÖ    EADolmadıDolmadı
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye İÖ    EADolmadıDolmadı
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EADolmadıDolmadı
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye İÖ    EADolmadıDolmadı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Biga İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye İÖ    EADolmadıDolmadı
HİTİT ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EADolmadıDolmadı
PAMUKKALE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye İÖ    EADolmadıDolmadı
TRAKYA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye İÖ    EADolmadıDolmadı
FIRAT ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EADolmadıDolmadı
ANADOLU ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İktisat Fak.Maliye Açıköğretim    EADolmadıDolmadı
GÜMÜŞHANE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Gümüşhane İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EADolmadıDolmadı
GÜMÜŞHANE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Gümüşhane İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye İÖ    EADolmadıDolmadı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye İÖ    EADolmadıDolmadı
İSTANBUL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.Maliye Uzaktan Öğretim    EADolmadıDolmadı
İSTANBUL GEDİK ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.Maliye %50 İnd.    EADolmadıDolmadı
İSTANBUL GEDİK ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.Maliye %75 İnd.    EADolmadıDolmadı
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EADolmadıDolmadı
SELÇUK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Akşehir İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye İÖ    EADolmadıDolmadı
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EADolmadıDolmadı
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye İÖ    EADolmadıDolmadı
İNÖNÜ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye İÖ    EADolmadıDolmadı
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Salihli İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EADolmadıDolmadı
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye İÖ    EADolmadıDolmadı
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EADolmadıDolmadı
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye İÖ    EADolmadıDolmadı
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EADolmadıDolmadı
SİİRT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EADolmadıDolmadı
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EADolmadıDolmadı
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye İÖ    EADolmadıDolmadı
HARRAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EADolmadıDolmadı
HARRAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye İÖ    EADolmadıDolmadı
TOKAT G.OSMANPAŞA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EADolmadıDolmadı
TOKAT G.OSMANPAŞA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye İÖ    EADolmadıDolmadı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye İÖ    EADolmadıDolmadı
UŞAK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EADolmadıDolmadı
UŞAK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye İÖ    EADolmadıDolmadı
YOZGAT BOZOK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EADolmadıDolmadı
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye    EADolmadıDolmadı
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Maliye İÖ    EADolmadıDolmadı

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