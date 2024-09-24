Mali, Nijer ve Burkina Faso, Rusya'yla anlaştı: Telekomünikasyon ve gözetleme uyduları alınacak | Dış Haberler

Mali, Nijer ve Burkina Faso, Rusya'yla anlaştı: Telekomünikasyon ve gözetleme uyduları alınacak | Dış Haberler

REKLAM advertisement1

BBC'nin haberine göre, Mali, Nijer ve Burkina Faso'dan bakanlar, Mali'nin başkenti Bamako'da Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) yetkilileriyle bir araya gelerek anlaşmaya ilişkin görüşme yaptı.

Mali Maliye Bakanı Alousseni Sanou, yapılan anlaşmanın, her üç ülkede de sınır gözetimini ve ulusal güvenliği artıracağını, aynı zamanda güvenli iletişimi mümkün kılacağını belirtti.

Sanou, ayrıca uyduların sel, kuraklık ve yangın gibi acil durumları izlemelerine ve bunlara müdahale etmelerine yardımcı olacağını dile getirdi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.