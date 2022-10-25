Şimdi sizlere mali müşavir nedir, nasıl olunur ve ne iş yapar? Sorularının cevaplarını vereceğiz. Ardından mali müşavir olma şartları neler, yaş sınırı var mı gibi önemli bilgileri de aktaracağız. hemen okumaya başlayabilirsiniz.
Mali Müşavir Nedir? Nasıl Olunur?
Mali müşavir nedir? Mali müşavirler ticari yerlerin muhasebe ile ilgili bütün finansal hizmetlerini gerçekleştiren kişilerdir. Yani mali müşavir ne iş yapar dediğimizde finansal hizmetlerin tamamından sorumlu olduğunu söylemek gerekiyor.
Buna ek olarak mali müşavirler ikiye ayrılıyor. Serbest mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler.
Peki yeminli mali müşavir nedir? Yeminli mavi müşavirler de bir şirketin mali belgelerinin doğruluğundan ve düzeninden sorumludur. Bu işleri takip eder ve kayıtları doğrular. Peki yeminli mali müşavir nasıl olunur?
- TC vatandaşı olmalısınız
- En az 10 yıl boyunca serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmış olmalısınız
- Kamu haklarından mahrum olmamalısınız
- Memuriyetten ihraç edilmemiş olmalısınız
- Lisans eğitiminin ardından 3 yıllık muhasebe stajı yapmanız gerekiyor.
- 10 yıl çalıştıktan sonra yeminli mali müşavirlik sınavına girmelisiniz ve yeterli puanı almalısınız.
Bunları yaptığınız zaman yeminli mali müşavir olabilirsiniz.
Mali Müşavir Olma Şartları
Peki mali müşavir olmak için neler gerekiyor ve şartları neler?
- TC vatandaşı olmalısınız
- Kamu haklarından mahrum olmamalısınız
- Meslek etiğinde yer almayan davranışlarda bulunmamalısınız
- Maliye, hukuk, muhasebe gibi alanlardan mezun olmalısınız.
- Beş yıldan fazla hüküm giymemiş olmalısınız.
Buna ek olarak mali müşavir olmak için yaş sınırı da bulunmuyor. Sınavlarına girmeniz ve başarılı olmanız yeterlidir. Staj başladıktan 2 yıl sonra SMMM yeterlilik sınavlarına girersiniz. Ticaret ya da Maliye Meslek Liselerinden mezun olunca başlanılan stajda girmeniz gereken ilk sınav SMMM’dir.
Kimler Mali Müşavir Olamaz?
Sizlere mali müşavir olma şartlarından bahsettik. Şimdi biraz da kimlerin mali müşavir olamayacağından bahsedelim.
Sıraladığımız şartlardan en az birine sahip olmadığınız durumlarda mali müşavir olamazsınız. Aynı zamanda eğitimi ve stajları da başarıyla tamamlamanız gerekiyor.
Devlet memurluğundan çıkarılırsanız ya da beş yıldan fazla hüküm giydiyseniz yine mali müşavirlik için başvuru yapamazsınız.
Mali Müşavir Maaşları 2022
En çok merak edilen konulardan birisi de mali müşavir maaşlarının ne kadar olduğudur. Mali müşavirlerin maaşları;
- 6 bin 500 TL ile 9 bin TL arasındadır.
- Çalıştığınız şirketin politikasına göre farklılık gösteriyor.
- Buna ek olarak tecrübeniz ve kıdeminiz de maaşı etkileyen faktörler arasındadır.
Yeminli mali müşavirlerin maaşları ise 7 bin TL ile 17 bin TL aralığındadır. Bu da yine çalıştığınız yere göre farklılık gösterecektir.
Bir diğer nokta da mali müşavirlik staj sürecinde de sizlere belli bir maaş veriliyor. Staj süresi yaklaşık 3 yıldır ve bu süre boyunca da net bir ücretten bahsetmek zordur. Ama ortalama o yılın asgari ücreti kadar maaş aldıklarını söyleyebiliriz.
İşte artık mali müşavir olma şartları ve meslek içeriği hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğrendiniz. Eğer mali müşavir olmak istiyorsanız bu şartlara dikkat etmelisiniz ve uymanız gereken kuralları da iyice öğrenmelisiniz.
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