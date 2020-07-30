Malezya, Kurban Bayramı'na Kovid-19 tedbirleri altında giriyor - KUALA LUMPUR

AA

Malezya, mayıs ayından itibaren salgın vakalarının azalması üzerine, Kovid-19 tedbirlerini hafifleterek normalleşme sürecine girdi. Temmuzun başından bu yana ise ülkedeki vaka sayısının yükselmesi nedeniyle hükümet, Kurban Bayramı öncesi salgını önleyici birtakım yeni tedbirler aldı.Bu kapsamda Kurban Bayramı boyunca ülke genelindeki bayram kutlamaları ve ev ziyaretlerinde en fazla 20 kişi bir araya gelebilecek.Kurban kesimlerinin yapılacağı camilerde tek seferde en fazla 10 hayvanın kesiminin yapılmasına müsaade edilirken kesim alanında bulunan kişi sayısına da sınırlama getirilecek.Malezya, sıkı Kovid-19 tedbirleri eşliğinde Kurban Bayramı'na girmeye hazırlanırken ülkedeki kurbanlık pazarları, bayram öncesi en yoğun dönemlerini yaşıyor.Ülkenin Selangor eyaletine bağlı Gombak bölgesinde kurbanlık pazarı işleten Nur Azruddin Abdul Aziz, yaklaşık 20 yıldır satış yapıyor.AA muhabirine konuşan Nur Azruddin, Kovid-19 salgınının bu yılki kurbanlık satışlarını etkisine ilişkin, "Bundan önceki Kurban Bayramı'na kıyasla bu bayram döneminde satışlarımız çok olmasa da azaldı. Geçen sene 200 hayvan fazla satmıştık." dedi.Nur Azruddin, Kovid-19 tedbirleri döneminde diğer sektörler kadar büyük kayba uğramadıklarını belirterek, "Farklı sektörlerden birçok tanıdığım, hükümete teşvik paketi kapsamında maddi destek almak için başvuruda bulundu. Çok şükür bizim işimizde büyük bir durgunluk yaşanmadığı için biz maddi destek almadık." şeklinde konuştu.Nur Azruddin, kurbanlık pazarında her türlü hijyen ve sosyal mesafe kuralını yerine getirdiklerini kaydetti.