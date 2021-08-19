Malezya, başbakanını arıyor

Başkent Kuala Lumpur'daki Kraliyet Sarayı Istana Negara'ya yerel saatle 10.30'da giriş yapan bir grup milletvekili, Malezya Kralı'yla bir araya geldi.
Istana Negara'dan yapılan açıklamada, 114 milletvekilinin, eski Başbakan Yardımcısı İsmail Sabri Yakub'u başbakan olarak desteklediği ve Kral'ın bu konuda teyit almak için milletvekilleriyle yüz yüze görüşmeyi talep ettiği bildirildi.
Milletvekillerinin gruplar halinde Kral'ın makamına çıkacağı ve görüşmelerin saat 17.00'ye kadar süreceği kaydedildi.
Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğuna adı karışan eski Başbakan Necip Rezak da Kral ile görüşen milletvekilleri arasında yer aldı.
Malezya Kralı, dünkü açıklamasında, yeni başbakan adayının Meclisten güvenoyu alması gerektiğini belirtmişti.
BAŞBAKAN'IN İSTİFASI
Görevine 1 Mart 2020'de başlayan Malezya Başbakanı Muhyiddin, iktidar partilerinden Birleşik Malay Ulusal Örgütü'nün (UMNO) hükümete desteğini çekmesi ve eylülde yapılacak güven oylamasında Meclis çoğunluğunu elde edemeyeceği öngörüldüğü için 16 Ağustos'ta Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'a istifasını sunmuştu.
Malezya Kralı, Muhyiddin'in istifasını kabul etmiş ve Meclis çoğunluğunu sağlayacak yeni başbakan belirlenene kadar Muhyiddin'i "geçici başbakan" olarak göreve atamıştı.
Başbakan adayının hükümet kurulabilmesi için 222 sandalyeli parlamentoda en az 111 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.
UMNO, Malezya İslam Partisi (PAS) ve Muhyiddin'in başkanlığını yaptığı Malezya Birleşik Yerli Partisi'nin (BERSATU) İsmail Sabri'yi başbakan olarak desteklediği öne sürülüyor.
Muhalefetten de 100'ün üzerinde milletvekilinin ise ana muhalefet lideri Enver İbrahim'i desteklediği biliniyor.
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