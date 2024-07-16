Malezya kaplanlarının nesli tehlike altında

CNN'in haberine göre, Malezya'daki yaban hayatı koruma yetkilileri, doğada 150'den az Malezya kaplanının kaldığını ve habitat kaybı, yasa dışı avlanma ile av seçeneklerinin azalmasının bu türü tehdit etmeye devam ettiğini belirtti.

'ULUSAL KRİZ' OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Malezya yetkililerinden Henry Chan, türün neslinin tehlike altında bulunmasını ulusal kriz olarak niteleyerek, "Sadece bir kaplanı bile kaybetmek tüm türü yok olmaya yaklaştırıyor. Her bir kaplanın yaşamı, türün hayatta kalması açısından son derece kritik" ifadesini kullandı.

Yasa dışı avlanmanın önüne geçebilmek için kaplanların yaşadığı alanlarda devriyelerin arttırılması gerektiğine dikkati çeken Chan, hayvanları gözetlemek için fotokapan gibi ileri teknoloji gerektiren ekipmanlardan da yararlanılması ihtiyacını vurguladı.

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Malezya Vahşi Yaşamı Koruma Derneği yetkilisi Mark Rayan Darmaraj da Malezya kaplanlarının yaşam alanlarının insan kaynaklı tahribat sonucu hızla yok olduğunu kaydetti.