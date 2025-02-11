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        Haberler Magazin Malezya Cumhurbaşkanı Enver İbrahim'den İrem Derici şarkısıyla paylaşım

        Malezya Cumhurbaşkanı Enver İbrahim'den İrem Derici şarkısıyla paylaşım

        Malezya Cumhurbaşkanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, İrem Derici'nin "Kalbimin Tek Sahibine" adlı şarkısını ekledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 23:15 Güncelleme: 11.02.2025 - 23:21
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        İrem Derici şarkısıyla paylaşım
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        Malezya Cumhurbaşkanı Enver İbrahim, ülkesine resmi bir ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği resmi görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. İbrahim, paylaştığı bu fotoğrafın altına ünlü şarkıcı İrem Derici'nin 'Kalbimin Tek Sahibine' adlı şarkısını ekledi.

        Enver İbrahim, fotoğrafa; "Erdoğan ile Malezya - Türkiye İş Forumu'nda bir araya geldiklerini belirterek; "Ülkelerimiz arasındaki ticari işbirliğinin acilen artırılması gerektiğini vurguladım" ifadelerini ekledi. Enver, paylaşımını; Türkçe olarak; "Teşekkür ederim, görüşmek üzere" cümlesiyle tamamladı.

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        #Recep Tayyip Erdoğan
        #Enver İbrahim
        #irem derici
        #Kalbimin Tek Sahibine

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