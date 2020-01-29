AA

Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüsün yayıldığı Çin'in Hubey eyaletinde yaşayan Malezyalıların tahliyesi için Çin hükümetiyle iletişim kurulacağını açıkladı.

Basına konuşan Başbakan Mahathir Muhammed, an itibarıyla Çin'in Hubey eyaleti genelinde bulunan Malezya vatandaşlarının eyaletin dışına çıkamadığını belirterek, "Hastalık bulaşmayan Malezyalıların ülkeye dönebilmesi için Çin hükümetiyle müzakere edip anlaşmaya varmak istiyoruz" dedi.

Mahathir, Hubey'deki Malezyalıların dönüşünün herhangi bir sağlık riski taşımayacağını vurguladı ve "Malezya'ya döndüklerinde sağlık kontrolüne tabi tutulacaklar. Eğer koronavirüs belirtileri görülürse karantinaya alacağız." şeklinde konuştu.

Basın toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Dzulkefly Ahmed ise eyaletin başkenti Vuhan'da 78 Malezya vatandaşının yaşadığını belirtti ve şimdiye kadar hiçbirisinin virüs kapmadığını açıkladı.

Öte yandan Malezya'nın Langkawi ve Johor eyaletlerinde 3 Çinli turiste daha koronavirüs teşhisi konuldu.

Son teşhislerin ardından ülke genelindeki koronavirüs vakalarının sayısı 7'ye yükseldi.

Çin'den çok sayıda turistin gittiği Malezya, koronavirüs tehlikesi nedeniyle Çin'in Hubey eyaletinden ülkeye yönelik ziyaretleri geçici süreliğine durdurma kararı almıştı.