Malcolm X'in ailesinden ABD hükümetine 100 milyon dolarlık dava

New York'ta, Malcolm X'in yaşayan aile bireylerinin avukatlığını yapan Ben Crump ve ekibi, siyahi liderin 59 yıl önce öldürüldüğü "Malcolm X ve Dr. Betty Shabazz Anıtı ve Eğitim Merkezi" adlı salonda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, suikastın düzenleneceğini bildikleri halde önlem almamakla suçlanan söz konusu devlet kurumlarına karşı 100 milyon dolarlık tazminat davası açıldığı duyuruldu.

Crump, "21. yüzyılın en büyük düşünce liderlerinden Malcolm X'i öldürmek için komplo kurduklarına inandığımız ABD hükümeti, FBI, CIA ve NYPD'ye karşı 100 milyon dolarlık davamızı resmen duyuruyoruz." dedi.

MALCOLM X CİNAYETİNİ AÇIKLIĞA KAVUŞTURACAK NİTELİKTE

İnsan hakları avukatı, son 3 yıldır, "her gün, her hafta, her ay, yeni kanıtlar" ortaya çıkardıklarını, bunların hiç konuşulmayan, Malcolm X cinayetini açıklığa kavuşturacak nitelikte kanıtlar olduğunu savundu.