Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, önceki gün Malazgirt'te operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kalaşnikof piyade tüfeği, 6 tabanca, 58 tabanca fişeği, 4 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 128 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 7 tabanca şarjörü, iki av tüfeği, PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez parçası bulundu.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.