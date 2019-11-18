Malazgirt 1071 film oldu

18 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bilal Kalyoncu'nun yapımcısı ve yönetmeni olduğu 'Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti' adlı sinema filminin çekimleri Konya'da başladı. Bütçesi 14 milyon TL olan filmde başrolleri Vildan Atasever, Cengiz Coşkun, Haluk Piyes ve Caner Kurtaran'ın başrollerini paylaşıyor.Başrol oyuncuları düşüncelerini şöyle dile getirdi;
Vildan Atasever: Dönem işi çekiyoruz, 1071'de Selçuklu imparatorluğu ile Doğu Roma İmparatorluğu arasında geçen Malazgirt meydan muharebesini anlatıyoruz. İyi bir iş çıkacağına inanıyorum. Selçuklu mimarisini kullanıyoruz platoda değil gerçek mekânlarda olmak, mirasımızı koruduğumuzu görmek mutluluk verici. Tarihi anlattığımız hikâyeler sahip olduğumuz toprakların mücadelesini görmemiz açısından çok kıymetli. Erkek oyuncuların çoğunlukta olduğu bir oyuncu kadromuz var . Bu kadar erkeğin içinde güçlü ve söz sahibi olan bir kraliçeyi oynamak çok eğlenceli. Daha önce de bir Osmanlı Sultanı'nı oynamıştım sinema filminde ilk olacak ama dönem işlerine yakıştığımı söylüyorlar. Konya halkı inanılmaz sıcakkanlı ve Anadolu topraklarının misafirperverliği çok etkileyici .Nişanlım da buradaydı. Allah evliliği nasıl ne zaman nasip eder bilmiyorum ama tabi ki düşünüyorum saygı çerçevesinde ilerleyen bir ilişkimiz var saygı olunca sevgi de büyüyor gibi geliyor bana Allah hayırlı etsin. Mutfakla aram çok iyi Türk kadını işini de yemeğini de yapar çocuğuna da bakar. Türk kadını marifetidir.
Cengiz Coşkun: Herkesin beklentisini karşılayacak bir film hazırlayacağız. 'Sultan Alparslan'ı canlandırıyorum. Herkesin oynamak isteyeceği bir rolü oynamak benim için gurur verici. Alparslan Anadolu'nun kapılarını Türklere açan bir hükümdar. Herkesin uzun zamandır beklediği, her yapımcının yapmak istediği bir proje. Bugüne kadar hiç dublör kullanmadım, kullanmayı düşünmüyorum.
Haluk Piyes: Çekimler keyifli geçiyor. Tarihi bir proje olduğu için ayrıca mutluyuz. Üzerimizde sorumluluk duygusu var. Ben tarihin ilk istihbaratçısı 'Afşin Bey'i oynuyorum. Standardın üzerinde bir iş yapıyoruz.
Caner Kurtaran: Çekimler güzel gidiyor yoğun bir çalışma içindeyiz. Dönem işi, gerçek bir hikaye bu heyecan verici. Doğu Roma İmparatoru 'Romen Diyojen'i oynuyorum.
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