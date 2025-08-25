Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti filmi oyuncuları kim, konusu ne, nerede ve ne zaman çekildi?

        Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti filmi oyuncuları kim, konusu ne?

        Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Malazgirt Meydan Muharebesi, beyaz perdeden televizyon ekranlarına taşınıyor. "Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti" adlı film, 25 Ağustos Pazartesi günü izleyiciyle buluşarak Anadolu'nun kapılarını Türklere açan büyük zaferi sinema diliyle yeniden canlandıracak. Yapımda Cengiz Coşkun, Vildan Atasever, Haluk Piyes ve Caner Kurtaran gibi ünlü isimler rol alıyor. İşte film hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 18:19 Güncelleme: 25.08.2025 - 18:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yönetmen koltuğunda Özgür Bakar ve Bilal Kalyoncu’nun oturduğu “Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti” filmi, güçlü oyuncu kadrosu ve tarihi anlatımıyla bu akşam televizyon izleyicisinin karşısında olacak. Film, Selçuklu Sultanı Alparslan’ın Bizans’a karşı kazandığı unutulmaz zaferi konu alıyor. Peki, Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti filmi oyuncuları kim, konusu ne? Detaylar haberimizde...

        • 2

          MALAZGİRT 1071 BİZANS'IN KIYAMETİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

          Film, Anadolu ve Türk tarihinin en önemli tarihi olaylarından biri olan Malazgirt Meydan Muharebesi'ni (1071) konu edinmektedir. Müslüman toplulukları Selçuklu bayrağı altında birleştirme hayali olan Sultan Alparslan, amcası Tuğrul Bey döneminde başlayan Anadolu seferlerini devam ettirir. Bizans'ta yaşanan iç karışıklıklar, Türklerin Anadolu’da hızlıca yol almasının önünü açar. Bu duruma dur demek isteyen Bizans komutanı Romen Diyojen, darbe girişimiyle yönetimi ele geçirmeye çalışsa da, başarılı olamayarak idama mahkum edilir.

          Kraliçe Ludika'nın bir gece yarısı operasyonu ile Bizans tahtına çıkan Romen Diyojen'in hedefinde ise, Türkleri Anadolu’dan atma düşüncesi vardır. İki büyük ordu, Muş'un Malazgirt Ovası'nda karşı karşıya gelecek ve Türklerin bu topraklarda 1000 yıl sürecek serüveni başlayacaktır.

        • 3

          MALAZGİRT 1071 BİZANS'IN KIYAMETİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

          Cengiz Coşkun

          Vildan Atasever

          Haluk Piyes

          Caner Kurtaran

          Hasan Küçükçetin

          İnan Ulaş Torun

          Edip Zeydan

          Mehmet Çelik

          MALAZGİRT 1071 BİZANS'IN KIYAMETİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

          Tarihi filmin çekimleri Konya'da ve İstanbul'da yapıldı. Özellikle Konya'da Selçuklu döneminden kalma hanlar, bedestenler ve külliyelerin yanı sıra, Sille'deki 1700 yıllık Aya Elenia Kilisesi de filmin çekim mekanlarının arasında yer aldı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı!
        İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi son düzlüğe varmış bulunuyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi son düzlüğe varmış bulunuyoruz
        25 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        25 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Filenin Sultanları son 16 turunda!
        Filenin Sultanları son 16 turunda!
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu
        Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        Beşiktaş yeni transferini açıkladı!
        Beşiktaş yeni transferini açıkladı!
        TMSF'den 12 ihale
        TMSF'den 12 ihale
        Trump-Musk kavgasının ardından üçüncü parti tartışması
        Trump-Musk kavgasının ardından üçüncü parti tartışması
        Bu yaz neler yedim
        Bu yaz neler yedim
        Kartal'ın stoperi Juve'den!
        Kartal'ın stoperi Juve'den!
        3 büyüklerin transferleri dünya gündeminde
        3 büyüklerin transferleri dünya gündeminde
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        Ferdi Zeyrek'in kızının okulu belli oldu
        Ferdi Zeyrek'in kızının okulu belli oldu
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi
        Avrupa'nın enerji devine yeni Trump darbesi
        Avrupa'nın enerji devine yeni Trump darbesi
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        Habertürk Anasayfa