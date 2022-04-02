Ramazan ayı ile beraber illerin imsakiye takvimi de araştırılıyor. Malatya İmsakiye 2022 takvimi, bu ilde yaşayan ve oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 30 günlük Malatya imsakiye takvimi paylaşılırken Malatya iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri de belli oldu. Peki, Diyanet Malatya imsakiyesi ile Malatya iftar saati ve sahur vakti kaçta? İşte, Malatya iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri...

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