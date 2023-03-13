Son dakika deprem haberleri, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından sık sık takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini gün gün yayınlıyor. Afet bölgesinde artçı sarsıntılar sürerken 13 Mart Pazartesi gününün ilk saatlerinde de deprem haberleri peş peşe geldi. Malatya, Hatay Bolu ve Kahramanmaraş artçı sarsıntılar ile sallandı. İşte, 13 Mart son depremler listesi...