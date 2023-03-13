AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 13 MART 2023
Saat 09:17 Akdeniz Girit Adası 3,2
Saat 09:17 Malatya Pütürge 3,7
Saat 09:11 Kahramanmaraş Pazarcık 3,2
Saat: 08:13 Tokat Niksar 3,0
Saat 08:04 Tokat Yağmurlu 3,5
Saat 07:11 Kahramanmaraş 3,3
Saat 06:24 Malatya 3,1
Saat 05:23 Hatay 4,2
Saat 05:13 Malatya 4,5
Sat 05:00 Bolu 3,3
Saat 04:34 Malatya 4,8
Saat 01:41 Kahramanmaraş 3,7
Saat 01:09 Malatya 3,1 büyüklüğündeki depremlerle sallandı.
AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI