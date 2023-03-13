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SON DAKİKA DEPREM | MMalatya, Hatay ve Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! 13 Mart 2023 Pazartesi Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

Malatya, Hatay ve Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

Kandilli ve AFAD son depremler listesi, Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından gündemdeki yerini koruyor. Deprem bölgesi artçı sarsıntılar ile sallanırken son dakika deprem haberleri de peş peşe geliyor. 13 Mart Pazartesi gününün ilk saatlerinden itibaren Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ve Bolu'da deprem meydana geldi. İşte, 13 Mart 2023 Pazartesi son depremler listesi...

Giriş: 13.03.2023 - 10:24 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Son dakika deprem haberleri, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından sık sık takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini gün gün yayınlıyor. Afet bölgesinde artçı sarsıntılar sürerken 13 Mart Pazartesi gününün ilk saatlerinde de deprem haberleri peş peşe geldi. Malatya, Hatay Bolu ve Kahramanmaraş artçı sarsıntılar ile sallandı. İşte, 13 Mart son depremler listesi...

  • AKDENİZ 3,2 İLE SALLANDI!

    Saat 09:17'de Akdeniz Girit Adası merkezli 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    TOKAT'TA PEŞ PEŞE İKİ DEPREM!

    Tokat Yağmurlu saat 08:04'te 3,5 büyüklüğünde depremle sallanırken saat 08:13'te ise Tıokat Niksar'da 3,0'lık deprem meydana geldi.

  • KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM

    Kahramnamaraş 13 Mart Pazartesi günü saat 07:11'de 3,3 büyüklüğündeki deprem ile sallandı.

  • MALATYA'DA ARTÇI SARSINTI

    Saat 09:17'de Malatya Pütürge'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Saat 06:24'te Malatya'nın Hekimhan bölgesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • HATAY 4,2 İLE SALLANDI!

    Hatay'ın Hassa bölgesi saat 05:23'te 4,2 büyüklüğündeki deprem ile sallandı.

  • AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 13 MART 2023

    Saat 09:17 Akdeniz Girit Adası 3,2

    Saat 09:17 Malatya Pütürge 3,7

    Saat 09:11  Kahramanmaraş Pazarcık 3,2

    Saat: 08:13 Tokat Niksar 3,0

    Saat 08:04 Tokat Yağmurlu 3,5

    Saat 07:11 Kahramanmaraş 3,3

    Saat 06:24 Malatya 3,1

    Saat 05:23 Hatay 4,2

    Saat 05:13 Malatya 4,5

    Sat 05:00 Bolu 3,3

    Saat 04:34 Malatya 4,8

    Saat 01:41 Kahramanmaraş 3,7

    Saat 01:09 Malatya 3,1 büyüklüğündeki depremlerle sallandı.

    AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

  • "DEPREMLER DEVAM EDECEK" UYARISI

    Bazı bölgelerden ambulans sesleri duyulurken, vatandaşların tedirgin olduğu gözlendi. Uzmanlar ise daha önceki depremlerin bu depremleri tetiklediği yönünde görüş belirtti. Depremlerin bölgede devam edeceği uyarısında da bulunuldu.

  • OKTAY: HASARLI BİNALARDAN UZAK DURULMASINI RİCA EDİYORUZ

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Hatay merkezli depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz."

  • AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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