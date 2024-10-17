Malatya depreminin bilançosu

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Malatya'nın Kale ilçesinde dün saat 14.46'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı deprem çevre illerde de hissedilirken bazı binalarda hasar oluştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depreme ilişkin son durum hakkında açıklama yaptı.

Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı hasar tespit ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şu ana kadar bin 211 ihbarın değerlendirildiğini, Elazığ'da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya'da ise 18 az hasarlı binanın tespit edildiğini aktardı.

Kurum, açıklamasında "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hasar tespit çalışmalarımızı bir an önce tamamlayarak gereken tüm adımları atacağız." ifadelerine yer verdi. Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizden de hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüze bağlı hasar tespit ekiplerimizin çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar bin 211 ihbar değerlendirilmiş;



📌Elazığ’da 20 ağır hasarlı, 517 az… — Murat KURUM (@murat_kurum) October 17, 2024 BAKAN YERLİKAYA: 249 KİŞİ ETKİLENDİ, 11 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da depremden 249 kişinin etkilendiğini, toplamda 11 kişinin tedavisinin devam ettiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Sağlık Bakanlığımızdan alınan bilgiye göre depremden; Malatya'da 55, Elazığ'da 111, Şanlıurfa'da 37, Diyarbakır'da 19, Adıyaman'da 18, Erzincan'da 6 ve Kahramanmaraş'ta 3 olmak üzere toplam 249 vatandaşımız etkilenmiştir. Elazığ'da 9, Malatya'da 2, toplam 11 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor."

Malatya’da dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası depremin etkilediği illerimizde çalışmalarımız devam ediyor.



Yerleşim yerlerinde köy köy, mahalle mahalle başlatılan hasar tespit çalışmaları devam etmekte.



Çalışmalara; AFAD’dan 210 personel ve 55 araçla birlikte… pic.twitter.com/C1HwEBy7Lr — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 17, 2024