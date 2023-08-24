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Malatya bu sabah yine depremle uyandı. Kandilli Rasathanesi'nin 4.8, EMSC'nin (Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi) 4.7; AFAD Deprem Dairesi’nin ise 5 büyüklüğünde olduğunu belirttikleri deprem yerin 5 ile 7 km derininde meydana geldi.

PROF. DR. TÜYSÜZ DEĞERLENDİRDİ

Sığ olması nedeniyle yüzeyde sarsıntısı şiddetli olarak hissedilen deprem bir süredir bölgede yaşanan depremlerin son aktivitesi. İlk gelen haberlerde, depremde bir hasar ya da can kaybı olmadığı belirtildi. İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, Habertürk'ten Alper Uruş'a, Malatya ve Anadolu'nun genelinde yaşanan depremleri değerlendirdi. İşte Prof. Dr. Tüysüz'ün, zincirleme yaşanan depremlere ilişkin yorumu:

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"BÖLGEDE YOĞUN SİSMİK AKTİVİTE İZLENİYOR"

"6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 50.000’den fazla can kaybına neden olan iki depremden bu yana bölgede yoğun bir sismik aktivite izleniyor. Neredeyse tüm doğu ve Orta Anadolu’ya yayılmış olan bu aktivite zaman zaman da belli noktalarda yoğunlaşıyor. Örneğin Kayseri’de, Niğde’de, Gürün’de, Göksun-Kozan-Feke civarında bu tür yoğun depremler yaşandı, daha da olacak.

MALATYA'DAKİ DEPREMLER

Malatya-Doğanşehir arası da son dönemde zaman zaman 5'in biraz üzerine varan depremler ile sarsılıyor. Doğanşehir’den Yeşilyurt’a uzanan hat üzerinde bugün son olarak yaşadığımız deprem de dahil olmak üzere son 7 günde oluşan depremler aşağıdaki haritada görülüyor.

Son 30 günlük aktiviteye bakıldığında ise depremlerin Doğanşehir kuzeydoğusu ile Malatya-Yeşilyurt arasında dizildikleri daha da belirgin olarak görülüyor.

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YAŞANAN DEPREM FIRTINASI

Malatya deprem aktivitesinin sürdüğü alanda Türkiye Diri Fay Haritası'nda (MTA) gösterilen bir diri fay yok. Söz konusu harita geçmişte 5.5 ve üzeri deprem oluşturan fayları göstermektedir. Bu bakımdan bölgenin geçmişinde bilinen ve bu hat üzerinde meydana gelmiş büyük ve yıkıcı bir deprem olmadığı söylenebilir. Oluşan deprem aktivitesine bakıldığında da büyüklüğü 5.2 civarına varan depremler ile birlikte çok sayıda daha küçük depremin de olduğu görülmektedir. Bu tür aktiviteler, yani belli bir noktada meydana gelen irili ufaklı deprem kümeleri genellikle “Deprem Fırtınası” olarak tanımlanırlar.

"BÜYÜKLÜĞÜ NADİREN 6'YA ULAŞIR"

Bir deprem fırtınası, sınırlı bir bölgede, genellikle birkaç gün ile birkaç hafta hatta bazen aylarca süren çok sayıdaki depremden oluşur. Fırtınayı oluşturan depremlerden hiçbiri belirgin olarak ön plana çıkmaz, yani olağan depremlerden sonra izlenen ana şok ve onu izleyen giderek küçülen artçı deprem silsilesi fırtınalarda gözlenmez. Deprem fırtınaları zaman içerisinde sönümlenir, bunlar büyük deprem habercisi olarak da algılanmazlar. Fırtınayı oluşturan depremlerin büyüklüğü nadiren 6 civarlarına ulaşır.

"VATANDAŞ BİNASINI KONTROL ETTİRMELİ"

Bugün yaşanan gibi depremler genellikle hasar yaratacak büyüklükte değiller ancak 6 Şubat'ta cidden hasarlar almış olan bölgede mevcut hasarın artmasına neden olabilirler. Bu bakımdan yöre halkının öncelikle binalarını kontrol ederek kuşkulu bir durumda yetkililere haber vererek kontrol edilmesini sağlamalar önerilmektedir."