Malatya'daki yıkımda 'Köpük' adlı köpek 6 kişiyi kurtardı!

DHA'nın haberine göre depremin yıktığı illerden biri olan Malatya 'da bu sabah moralleri yükselten bir gelişme yaşandı.

Malatya'da arama kurtarma çalışmasını sürdüren ekipler, eğitimli köpek 'Köpük''ün tepki vermesinin ardından 6 katlı bir binanın birinci katında olduğu belirlenen Meral Nakır'a (60), 20 saatlik bir çalışma ile ulaşarak depremden 77 saat sonra canlı kurtarmayı başardı.

Van'dan gelen AFAD arama köpeği 'Köpük'ün canlı taraması yaptığı Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'ndeki Hayat Sitesi'nde bir canlı tespit edildi. Ekipler 6 katlı binanın birinci katında mutfakta kanepelerin arasında kaldığı belirlenen Meral Nakır ile ses teması kurdu. Yaklaşık 20 saat süren çalışmalar ile üstten bloklar delinerek bulunduğu yere doğru oyuk açıldı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonrasında Meral Nakır, 77 saat sonra enkazdan canlı olarak kurtarıldı. Oluşturulan hayat koridorunda elden ele taşınan Nakır, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

EKİPLERİN SEVİNÇ GÖZYAŞI

Arama kurtarma çalışmalarında görev alan ve 20 saat boyunca aralıksız çalışan ekipler, Meral Nakır'ı çıkardıktan sonra birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Arama kurtarma çalışmalarında, asker, polis, sağlık ekipleri, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri görev yaptı.