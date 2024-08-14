Malatya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Malatya'da 3 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Nurettin Demirli idaresindeki otomobil, Malatya-Elazığ kara yolu Çiftlik mevkisinde A.T. yönetimindeki otomobille ve Hasan Hüseyin Demirtaş idaresindeki otomobille çarpıştı.
112 Acil Çağrı merkezine bilgi verilmesiyle kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sürücüler Hasan Hüseyin Demirtaş (68) kaza yerinde, Nurettin Demir (53) hastanede hayatını kaybetti.
Yaralanan A.T, H.Ç, Y.G. ve H.Ö. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.