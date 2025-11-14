Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Malatya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 3 yaralı

        Malatya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 3 yaralı

        Malatya'da otomobil, TIR ve otobüsün karıştığı zincirleme kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 00:20 Güncelleme: 14.11.2025 - 00:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kaza, saat 20.30 sıralarında Elazığ Bulvarı üzerinde meydana geldi.

        S.Ç. yönetimindeki otomobil aynı istikamette giden Ö.T. idaresindeki TIR'a ve N.B.'nin kullandığı Büyükşehir Belediyesine ait otobüse çarptı.

        Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan Cengiz Özen'in (27) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ö.T. ve diğer yolcu Ahmet Çelik (30) ile toplu taşıma aracı sürücüsü N.B. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Hastanede tedaviye alınan Ahmet Çelik de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralıların hastanede tedavisi devam ediyor.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Malatya
        #malatya haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi!
        Mısır Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Mısır Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        Bakanlık devreye girdi
        Bakanlık devreye girdi
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        Katliamın gölgesinde 20 Yıllık Askerî Nikâh
        Katliamın gölgesinde 20 Yıllık Askerî Nikâh
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Habertürk Anasayfa