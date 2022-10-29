Engelli bakım merkezinde darp iddiası

Malatya'da, zihinsel engelli Abdurrahman Ç.'nin (19), tedavi gördüğü özel bakım merkezinde darbedildiği iddia edildi. Abdurrahman Ç.'nin yakınları, aldıkları darp raporuyla, suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü´nce şiddet uyguladığı iddia edilen bakım personelinin işine son verildi.
Yurdagül Özvardar, 2 ay önce ağır zihinsel engeli bulunan yeğeni Abdurrahman Ç.'yi tedavisine iyi gelebileceği düşüncesiyle özel bakım ve rehabilitasyon merkezine kaydettirdi. Özvardar, iddiaya göre 1 ay önce yeğeninin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar ve morluklara rastladı. Özvardar, hastaneye götürdüğü engelli yeğeni için darp raporu alırken, kurum hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yaşananlarla ilgili Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.
'BURNU VE AĞZI PATLAMIŞ'
Yurdagül Özvardar, savcılığa verdiği ifadesinde, şunları kaydetti:
"Abdurrahman Ç. benim yeğenim olur. Abdurrahman'ın annesi yaklaşık 3 yıl önce vefat etti, o nedenle yeğenimin vasisiyim, şimdiye kadar ben bakıyordum ancak sağlık problemlerim nedeniyle özel bakım merkezine verdik. Ancak, yeğenime orada şiddette bulunmuşlar burnu ve ağzı patlamıştı bunun için kollukta ifade verip, şikayetçi olduk. 22 Ekim tarihinde diğer kardeşim ziyarete gittiğinde yeğenimin parmaklarında yanıklar olduğunu ve su topladığını görmüş. Bunun üzerine merkeze gittim ve yeğenimin bu duruma nasıl geldiğini sordum. Ancak bakım evinin sahibi bana 'yeğenimin parmağım emerek bu hale geldiğini' söyledi. Yeğenimi darbedip, bu hale getiren şahıs ya da şahıslardan davacı ve şikayetçiyim."
'İDARİ VE ADLİ SORUŞTURMA'
Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden de yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, konuya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtilerek, "Yapılan incelemenin sonucunda İl Müdürlüğümüzce bakım merkezinde şiddet uyguladığı iddia edilen bakım personellerinin işine son verilmiş olup, 17.10.2022 tarihinde Valiliğimiz tarafından konuyla ilgili olarak idari soruşturma kapsamında muhakkik görevlendirilmiştir. Yine aynı tarihte İl Müdürlüğümüz tarafından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. İlgili kuruluş ile ilgili idari ve adli soruşturma devam etmektedir" denildi.
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