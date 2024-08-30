Malatya'da yük treni tarım aracına çarptı: Anne ve iki çocuğu öldü, baba yaralı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yük treni, "patpat" olarak tabir edilen tarım aracına çarptı. Kazada treninin çarptığı tarım aracındaki anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, baba yaralandı.
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Malatya'dan Elazığ istikametine giden yük treni, Ağılyazı Mahallesi mevkisinde raylardan geçen ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen "patpat" olarak tabir edilen tarım aracına çarptı.
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Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine, kaza yerine jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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ANNE VE İKİ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, tarım aracındaki anne Leyla ve çocukları Esma ve Muaz hayatını kaybederken, baba Orhan Acar yaralandı.
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Yaralı baba, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.