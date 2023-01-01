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Malatya'da yeni yılın ilk bebekleri ikiz; 'Ayşe' ile 'Murat'

Malatya'da 2023'ün ilk bebekleri, saat 00.07'de dünyaya geldi. Aile, ikiz bebeklerine 'Ayşe' ile 'Murat' ismini verdi. Anne Özlem Kazan, iki çocuk annesi olduğunu kaydederek, "Şimdi ikizlerim doğdu, bir kız bir erkek ikizimiz. Çok güzel bir duygu. Rabbim herkese nasıp etsin. Gerçekten çok güzel bir duygu. İsimleri de düşündük, biri ebemizin ismi Ayşe, doktorumuzun ismi Murat. Onların isimlerini koyduk. Çok yardımcı oldular. Yeni yıldan sağlık ve huzur diliyorum" sevincini dile getirdi

Giriş: 01.01.2023 - 00:34 | Güncelleme: ABONE OL
Malatya'da yeni yılın ilk bebekleri ikiz; 'Ayşe' ile 'Murat'
DHA

Malatya'da 2023'ün ilk bebekleri, saat 00.07'de dünyaya geldi. Aile, ikiz bebeklerine 'Ayşe' ile 'Murat' ismini verdi.

Malatya'da yeni yılın ilk bebeği Özlem ve Mustafa Kazan (42) çiftinin Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde dünyaya gelen bir erkek ve bir kız ikiz bebekleri oldu. Saat 00.07'de 2 kilo 400 gram ve 2 kilo 150 gram ağırlığında dünyaya gelen ikiz bebeklere 'Ayşe' ve 'Murat' ismi verildi. İkiz bebeklerini kucağına almanın sevincini yaşayan anne Özlem Kazan (31), 2023 yılının ilk ikiz bebeği olması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi. Doktor Murat Altındağ, yeni yılın ilk bebekleri ve annenin sağlıklı olduğunu belirterek, "Anne ve bebeklerimizi yarın taburcu edeceğiz. Aile sağ olsun bir jest olarak benim ismimi koymuş. İsmiyle sağlıklı ve vatana millete hayırlı bir evlat olur inşallah" diye konuştu.

Anne Özlem Kazan, iki çocuk annesi olduğunu kaydederek, "Şimdi ikizlerim doğdu, bir kız bir erkek ikizimiz. Çok güzel bir duygu. Rabbim herkese nasıp etsin. Gerçekten çok güzel bir duygu. İsimleri de düşündük, biri ebemizin ismi Ayşe, doktorumuzun ismi Murat. Onların isimlerini koyduk. Çok yardımcı oldular. Yeni yıldan sağlık ve huzur diliyorum" dedi.



Baba Mustafa Kazan ise ikiz çocukları olduğu için mutlu olduklarını söyledi.

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