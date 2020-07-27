Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan şüphelilerin belirlenmesine yönelik çalışmalarda Akçadağ ilçesi Ilıcak Mahallesi ile Yazıhan ilçesine bağlı Tahtalı Mahallesi'nde yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirdiğini belirledi.

Söz konusu adreslere düzenlenen operasyonda, 2 bin 960 kök Hint keneviri ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.