Malatya'da uyuşturucu operasyonları: 10 tutuklama
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4-7 Temmuz tarihleri arasında sokak satıcıları ve batı illerinden kente uyuşturucu madde getiren zanlılara yönelik operasyonlar düzenledi.
Ekiplerce, 7 ev ve 2 araçta yapılan aramada çeşitli yerlere gizlenmiş halde 7 bin 916 sentetik ecza, 48,91 gram sentetik uyuşturucu, 3 parça halinde 6,33 gram esrar, bir miktar kenevir tohumu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.