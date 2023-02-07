Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Malatya'da üç yaşındaki Miran bebek, enkazdan 22 saat sonra kurtarıldı

Türkiye'nin 10 ilini vuran Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında mucize bir kurtuluş daha yaşandı. Malatya'da yıkılan binanın enkazı altında kalan 3 yaşındaki Miran bebek, 22 saat sonra kurtarıldı

Giriş: 07.02.2023 - 02:58 | Güncelleme: ABONE OL
Malatya'da üç yaşındaki Miran bebek, enkazdan 22 saat sonra kurtarıldı
İHA

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında Malatya'da yıkılan bir binanın altında kalan 3 yaşındaki Miran, 22 saat sonra enkazdan sağ kurtuldu.

İHA'nın haberine göre; kent merkezi Çavuşoğlu Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın yıkılan enkazı altında kalan 3 yaşındaki Miran Tekeş ile 26 yaşındaki Abdullah Uraz, Sivas itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 22 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldılar.

Minik Miran ile Abdullah Uraz sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin kent genelindeki arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kılıçdaroğlu Hatay'a gidecek
Kılıçdaroğlu Hatay'a gidecek
Kızılay Başkanı Kınık: Sahada inanılmaz savaş veriyoruz
Kızılay Başkanı Kınık: Sahada inanılmaz savaş veriyoruz
Bakan Koca: İlk müdahaleler sahra çadırlarında yapıldı
Bakan Koca: İlk müdahaleler sahra çadırlarında yapıldı
Adıyaman'da yaklaşık 20 saat sonra 1 kişi kurtarıldı
Adıyaman'da yaklaşık 20 saat sonra 1 kişi kurtarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.