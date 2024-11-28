Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının tespiti ve önlenmesine yönelik çalışma neticesinde şüpheli A.Ö'nün kullandığı araç durduruldu.

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Zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada Roma dönemine ait 7 ok ve mızrak uçları ile 3 yüzük, Bizans-Emevi ve Abbasi dönemlerine ait 45 sikke ile 2 dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.