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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ve suç örgütlerine silah temini yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ankara yolu uygulama noktasında durdurulan bir otobüs firmasına ait araçta yapılan aramada, 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, S.K. ve A.C, silah kaçakçılığı iddiasıyla çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.