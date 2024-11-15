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        Haberler Gündem Malatya'da oğlunu tüfekle yaralayan baba gözaltına alındı - Güncel haberler

        Oğlunu tüfekle yaralayan baba gözaltına alındı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tartıştığı oğlunu tüfekle yaralayan baba gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 22:47 Güncelleme: 15.11.2024 - 22:48
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        Tartıştığı oğlunu tüfekle yaraladı
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        Bulgurlu Mahallesi'ndeki konteyner kentte yaşayan C.G. ile oğlu Ö.G. arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada av tüfeğiyle yaralanan Ö.G. ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

        Baba C.G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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